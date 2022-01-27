Экс-участницу шоу "Голос. Дети" проверяют на причастность к "минированию" здания в Химках

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют бывшую участницу шоу "Голос. Дети" на причастность к заведомо ложному сообщению о минировании здания Московского государственного института культуры в подмосковных Химках, с электронного адреса которой накануне поступило сообщение о якобы угрозе взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в 13:30 на электронный адрес Московского государственного института культуры, расположенного на улице Библиотечной, дом 7, поступило сообщение с угрозой взрыва корпуса. На место для проверки были направлены сотрудники полиции, экстренных служб, кинологи. Установлено, что сообщение было отправлено с электронного адреса студентки 1-го курса факультета искусств сольного народного пения, которая участвовала в телешоу "Голос. Дети", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что информация о минировании оказалась ложной, взрывных устройств обнаружено не было. "В настоящее время проводится проверка, устанавливается, причастна ли студентка к данной рассылке или ее электронная почта была взломана", - сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает. Девушка ранее принимала участие в телешоу "Голос. Дети", ее наставницей была Пелагея.