Полицейские задержали кубинца с пакетиками с мефедроном в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полиция столицы задержала гражданина Кубы, при котором было несколько пакетиков с мефедроном. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На улице шоссе Фрезер был задержан гражданин Кубы. При нем найдено восемь свертков с мефедроном. Кроме того, в 10 м от места задержания на стволе дерева найдена закладка с мефедроном", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что его задержали в ходе выезда на вызов. Женщина сообщила в полицию о конфликте между двумя мужчинами возле университета на шоссе Фрезер.

На кубинца завели дело по ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств. Сейчас он задержан. Подозреваемый рассказал полицейским, что на родине уже был судим, но якобы не помнит, по какой статье.