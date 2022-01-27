В Подмосковье задержали подозреваемых в краже смартфонов на 1 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали трех человек, которые подозреваются в краже со склада в Подмосковье 23 смартфонов стоимостью более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о хищении 23 смартфонов со склада в селе Новоселки. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны 60-летний житель Москвы и двое жителей Тульской области в возрасте 21 года и 42 лет, работающие экспедитором и кладовщиками в этой фирме. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей", - сказала Петрова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело (ст. 158 УК РФ). В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.