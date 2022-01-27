Расстрелявший пять человек в Днепре сам сдался полиции

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Военнослужащий национальной гвардии Украины, который расстрелял в Днепре пять человек, сам сообщил полиции о своем местонахождении и сдался. Об этом сообщил заместитель директора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимир Шило в комментарии украинской службе "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Сообщается, что виновный в преступлении был задержан в селе вблизи Днепра. До этого он сам связался с полицией, попросив случайную женщину позвонить в правоохранительные органы. По словам Шило, мотивы военнослужащего пока неизвестны. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство", максимальное наказание по которому - пожизненное лишение свободы.

В четверг рано утром на территории завода "Южмаш" в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук открыл огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. По данным МВД, погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек ранены. Раненые доставлены в больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал тщательно расследовать это дело и сделать кадровые выводы.