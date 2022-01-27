В Карпинске ввели карантин по АЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Масштабная дезинфекция проведена в очаге распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Карпинске Свердловской области, объявлен карантин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале Свердловской области.

В личном подсобном хозяйстве в Карпинске 26 января был выявлен падеж 82 животных. В пробах, которые были исследованы в Свердловской областной ветеринарной лаборатории, обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Источник заражения устанавливается.

"Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы полностью обезопасить территорию. Объявлен карантин. В очаге распространения инфекции проведена масштабная дезинфекция. Работает спецтехника сводного областного мобильного противоэпизоотического отряда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время определяются угрожаемая зона и зона наблюдений. Ветеринарами будет проводиться учет и осмотр животных в хозяйствах, которые вошли в эти зоны. Введен запрет на вывоз и реализацию свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки. На дорогах, ведущих из эпизоотического очага к границам угрожаемой зоны, выставлены круглосуточные контрольно-пропускные посты, все автомобили подвергаются дезинфекции.

Ранее ТАСС сообщал, что режим ЧС из-за распространения африканской чумы свиней с 5 октября был введен на территории Камышловского муниципального района, Камышловского городского округа, Богдановича, Сухого Лога и Пышминского городского округа, а с 15 октября - в Ирбитском муниципальном образовании, Горноуральском городском округе и Нижнем Тагиле. Первая вспышка АЧС в Свердловской области была зафиксирована в сентябре 2021 года в хозяйстве в селе Калиновское Камышловского района. По предварительным данным, причиной возникновения в регионе африканской чумы свиней являются пищевые отходы. Распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о снятии режима ЧС было опубликовано 19 января.