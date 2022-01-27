Проживающего в РФ белоруса приговорили к четырем годам колонии за угрозы в адрес силовиков

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Житель Российской Федерации, имеющий гражданство Белоруссии, приговорен судом в Гродно к четырем годам лишения свободы за оскорбление прокуроров и судьи, а также угрозу применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Российской Федерации. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Ленинского района Гродно вынес обвинительный приговор, и на основании статей 369, 364 и 391 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года", - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре ТАСС уточнили, что обвиняемый является гражданином Белоруссии, проживающим в России. Он был задержан во время приезда в Белоруссию.

Следствием установлено, что обвиняемый в ноябре-декабре 2020 года со своего мобильного телефона, находясь на территории России, разместил в одном из деструктивных телеграм-каналов ряд оскорбительные комментарии в адрес заместителя Генерального прокурора Белоруссии, помощника прокурора Фрузенского района Минска, помощника прокурора Бреста, 25 сотрудников правоохранительного блока, судьи суда Фрунзенского района Минска, супруги помощника президента Белоруссии по Гродненской области. "В том же информационном ресурсе он высказал угрозы применить насилие в отношении ряда правоохранителей", - проинформировали в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, с обвиняемого в пользу потерпевших взыскано материальное возмещение морального вреда в сумме 29,5 тыс. белорусских рублей (около $11,3 тыс.). "Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - отметили в Генпрокуратуре Белоруссии.