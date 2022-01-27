Жителя Сочи приговорили к 13,5 года колонии за стрельбу из автомата по полицейским

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным жителя Сочи в незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В 2020 году мужчина, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из найденного автомата по сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в четверг.

"Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Томина Ю. Ю. 1980 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности"; "Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что в ходе расследования уголовного дела установлено, что 41-летний Юрий Томин, проживающий в Сочи, в мае 2020 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, нашел около своего дома огнестрельное оружие и патроны к нему, стал угрожать убийством соседям и родственникам, на место вызвали полицию. Сотрудники полиции и Росгвардии пытались пресечь его действия, но он произвел выстрел в правоохранителей, произошла осечка, никто не пострадал, ему удалось скрыться, затем его задержали.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что в качестве оружия он использовал автомат АК-74. В управлении СК РФ по Краснодарскому краю журналистам добавили, что вину мужчина не признал.