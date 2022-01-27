В англо-американской школе в Москве прошли обыски по делу экс-сотрудника посольства США

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции провели обыски в англо-американской школе в Москве в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Как следует из распространенного пресс-центром МВД России видео, в ходе обысков изъяты документы, личные вещи и бейсбольная бита.

Летом прошлого года Марк Фогель вместе с супругой прибыли в Москву авиарейсом из Нью-Йорка. В ходе таможенного контроля у иностранца были обнаружены марихуана и гашишное масло. Гражданин США был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. Химкинский городской суд арестовал его, поскольку мужчина мог скрыться на территории посольства.

Марк Фогель - преподаватель англо-американской школы, а ранее сотрудник посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать свой статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся школы. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники обвиняемого.