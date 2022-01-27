Крышу многоквартирного дома в станице на Кубани раздавило снегом

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Крыша многоквартирного дома в станице Петровской Славянского района Краснодарского края оказалась повреждена скопившимся на ней снегом, дом признан аварийным. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку и поставила на контроль восстановление конструкции, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в четверг.

В четверг в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видео, на котором жильцы дома рассказывают, как обрушилась крыша дома.

"Славянской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки, ход и результаты восстановительных работ поставлены на контроль", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Один из жителей аварийного дома в станице Петровской рассказал ТАСС, что в двухэтажном многоквартирном доме по типу коттеджа проживают четыре семьи: молодые семьи с детьми и пенсионеры, всего 12 человек. "Из-за скопившегося снега сложилась крыша, кирпичная кладка, которая ее удерживала, вывалилась, обвалились плиты перекрытия второго этажа. Жильцы обратились в администрацию, администрация направила комиссию, дом признана аварийным, актом жильцам дома рекомендовано обесточить квартиры, отключить газоснабжение и отопление, а также покинуть квартиры", - сообщил жилец дома. Он пояснил, что у дома нет ни управляющей компании, ни товарищества собственников жилья, ни иных структурных единиц, жильцы рассчитывают на помощь администрации в восстановлении дома.

ТАСС запрошен комментарий администрации Славянского района.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил у себя в Instagram, что 28-29 января на территории Славянского района ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гололед, возможны подтопления территорий и отключение электроснабжения. Снег идет в Краснодарском крае с прошлой недели, в городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой введен режим повышенной готовности. Местами уровень снежного покрова почти достигает исторического максимума и превышает 1 м.