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В Подмосковье задержали экс-главу управления Росимущества области Николая Пешкова

Пешкова задержали за взятку, следствие просит арестовать его

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области просит Бабушкинский суд Москвы отправить в СИЗО бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) области Николая Пешкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В Бабушкинский районный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Пешкову Николаю Николаевичу меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.

В новость была внесена правка (13:51 мск) - уточняется должность Николая Пешкова.

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