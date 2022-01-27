Полицейские Татарстана обнаружили подпольный цех по производству незамерзайки с метанолом

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД обнаружили в Набережных Челнах подпольный цех по производству стеклоомывателя с использованием метилового спирта. Полицейские изъяли почти 7 тыс. литров ядовитой жидкости, сообщается в четверг на портале МВД-медиа.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из УМВД России по г. Набережные Челны пресекли деятельность подпольного цеха по производству стеклоомывающей жидкости, изготавливаемой с использованием метилового спирта, который входит в реестр ядовитых веществ", - сообщили в МВД.

Полицейскими было обнаружено и изъято более 6 700 литров незамерзающей жидкости, а также сырье для ее изготовления, производственное оборудование, тара для розлива, укупорка, этикетки. Отмечается, что документация, подтверждающая легальность производства и утверждающая безопасность используемого сырья, отсутствовала.

Установлено, что к организации деятельности данного цеха причастны два жителя города Нижнекамска и один житель города Елабуги. Все образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.