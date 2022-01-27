Начальник управления госстройнадзора Минстроя Челябинской области подозревается во взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело о получении взятки от предпринимателя в отношении начальника управления регионального строительного надзора Минстроя области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления регионального строительного надзора Министерства строительства Челябинской области, подозреваемого по п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ", - сказано в сообщении.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, в августе 2021 года мужчина получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера. Услуги оказывались за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам, при этом объект характеризовался существенными нарушениями.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.