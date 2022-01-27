Суд в Ярославле отправил в колонию водителя автобуса, из-за которого погибла девочка

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Суд в Ярославле приговорил водителя автобуса, в результате действий которого погиб ребенок, к трем годам и двум месяцам заключения, которые он будет отбывать в колонии-поселении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Приговором Дзержинского районного суда Ярославля от 27 января 2022 года водитель автобуса "Лиаз", мужчина 1959 года рождения, признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ). Ему назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2021 года в Ярославле водитель автобуса высадил пассажиров на остановке, закрыл двери и начал движение. Мужчина не проверил, все ли пассажиры успели покинуть салон. Дверьми оказалась зажата рука женщины, которая держала за руку свою внучку 2018 года рождения, ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса. Девочка была госпитализирована, она умерла в больнице.

С автотранспортного предприятия в пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей, в пользу бабушек - по 800 тыс. рублей.