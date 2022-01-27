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На юге Красноярского края автобус с пассажирами опрокинулся на бок

Пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус опрокинулся на бок в Курагинском районе Красноярского края, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

ДТП произошло на 60-м км автодороги Курагино - Черемшанка около 16:50 (12:50 мск).

"Рейсовый автобус, осуществляющий перевозку пассажиров, <...> на подъезде к с. Тюхтята допустил съезд на обочину по ходу движения, произошло опрокидывание автобуса на бок. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются, предварительно, пострадавших нет, определяется точное количество пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Известно, что билеты на маршрут приобрели 23 человека. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

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