Суд в Москве арестовал экс-главу управления Росимущества Подмосковья по делу о взятке

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) области Николая Пешкова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Бабушкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя управления Росимущества Подмосковья Николая Пешкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, сроком до 25 марта включительно", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Ранее Пешкова задержали на срок до 26 апреля по обвинению в коррупции в крупном размере, предусмотренным ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Николай Пешков обвиняется в получении взятки от коммерсанта в виде оплаты гостиницы, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, находясь в должности руководителя территориального управления Росимущества Московской области подозреваемый получил от коммерсанта взятку за содействие в его вопросах. Взятка представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов РФ", - сообщила Врадий, отметив, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России.

Пешков был назначен на должность 12 августа 2019 года и уволен по собственному желанию в конце декабря прошлого года.