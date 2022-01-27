Полиция проводит проверку после смерти пациентки в медцентре на юге Москвы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после смерти пациентки медицинского центра на юге Москвы, где она находилась на лечении с декабря прошлого года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в медцентре на улице Люсиновской, дом 53, умерла пациентка 1984 года рождения. Женщина находилась на лечении с декабря 2021 года с диагнозом "воспалительные заболевания малого таза и вторичное бесплодие", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок. "По данному факту проводится проверка", - добавил он.

Согласно данным из открытых источников, по указанном адресу располагается медицинская клиника Dr. AkNer.

Проверку по факту смерти пациентки частного медцентра также проводит столичная прокуратура. "По предварительной информации, вечером 26 января во время медицинской манипуляции скончалась 37-летняя женщина. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", - сообщили в прокуратуре.