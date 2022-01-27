Суд под Новгородом арестовал многодетную мать по делу о пропаже ее ребенка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Суд в Новгородской области отправил в СИЗО многодетную мать, которую задержали после пропажи ее дочери и возбуждения уголовного дела об убийстве, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

"Взята под стражу до 24 марта", - сказали в суде.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Новгородской области сообщали, что ночью 25 января в ведомство поступило сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холм. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ходе расследования дела в печке в здании на участке, где проживала мать девочки, нашли обгоревшие фрагменты, похожие на останки человека. Их отправили на экспертизу, а мать и ее сожителя задержали. Позже в СК сообщили, что предварительно было установлено, что останки не принадлежат человеку, поиски ребенка продолжаются.

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова сообщала ТАСС, что всего у женщины восемь детей, в том числе пропавшая девочка. Семерых из них в прошлом году отправили в приют в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. Прокуратура Новгородской области также начала проверку чиновников, которые работали с семьей.