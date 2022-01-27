В Москве задержали подозреваемого в ложных сообщениях о минировании вокзалов и аэропортов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Транспортная полиция Северо-Запада задержала оператора московской котельной по подозрению в рассылке ложных сообщений о минировании вокзалов и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила в четверг пресс-служба управления МВД на транспорте по СЗФО.

"Данный гражданин был изобличен в том, что в 2021 году он отправил посредством электронной почты и мессенджера на объекты транспорта шесть заведомо ложных сообщений об актах терроризма", - сказано в сообщении.

Известно, что арестованный - 33-летний уроженец Саратовской области. По фактам преступлений, в которых он подозревается, следственными органами возбуждено шесть уголовных дел по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). При обыске по месту проживания мужчины были изъяты средства мобильной связи, с помощью которых он, по мнению правоохранителей, осуществлял противоправную деятельность.

В случае установления вины фигуранту грозит до 700 тыс. рублей штрафа либо лишение свободы на срок до пяти лет.