Суд арестовал жителя Смоленска, обвиняемого в даче $15 тыс. взятки таможеннику

ТАСС, 27 января. Суд заключил под стражу жителя Смоленска, который обвиняется в даче взятки сотруднику таможни в размере $15 тыс. для сокрытия нарушений, выявленных при досмотре товаров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

"Ленинский районный суд г. Смоленска с учетом позиции прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее следователи задержали с поличным 61-летнего жителя Смоленска. Представляя компанию-перевозчика, мужчина принес сотруднику таможни в качестве взятки $15 тыс., чтобы скрыть нарушения, выявленные при досмотре товаров в конце октября прошлого года. В отношении местного жителя возбудили дело по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Как сообщили ТАСС в пресс-службе Смоленской таможни, отказавшегося от взятки инспектора планируют премировать.