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В Нижнем Новгороде задержали подростков, планировавших нападение на школу

По данным следователей, три подростка вступили в сговор, намереваясь убить несколько человек на почве ненависти
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Трех подростков подозревают в планировании вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, они задержаны. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении подростков в возрасте 16-17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению убийства более двух лиц")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, трое несовершеннолетних подозреваемых вступили в сговор для нападения на одну из школ Нижнего Новгорода для убийства нескольких лиц на почве ненависти.

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