В Пензе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста в аэропорту Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Подозреваемый в жестоком убийстве водителя такси в петербургском аэропорту Пулково задержан в Пензе. 18-летний мужчина уже доставлен в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"[Задержанному] предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что труп водителя в автомобиле Volkswagen Polo был обнаружен на съезде с пандуса в аэропорту Пулково вечером 23 января. Убитым оказался 25-летний гражданин Таджикистана, он работал в России по патенту, который оформил в декабре 2021 года. У мужчины были выявлены резаные раны горла, затылка и грудной клетки.

Полицейские обнаружили в салоне автомобиля нож (предполагаемое орудие убийства), а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Тогда же следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, обвиняемый совершил преступление на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, несколько раз ударил ножом потерпевшего, который скончался на месте происшествия.