В Башкирии 11 человек обвиняются в незаконном удержании людей в реабилитационном центре

УФА, 27 января. /ТАСС/. Следователи обвиняют 11 человек в незаконном удержании 19 жителей Башкирии в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков, находившегося в Стерлитамакском районе. Также выяснилось, что обвиняемые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщает в четверг республиканское следственное управление СК РФ.

В ноябре 2020 года следователи задержали шестерых участников преступной группы, которые открыли реабилитационный центр по лечению граждан от алкогольной и наркотической зависимостей, а также от патологического влечения к азартным играм. На момент задержания сообщалось о 16 пострадавших, которых насильно удерживали в данном центре.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной преступной группы - жителей городов Уфы и Стерлитамака в возрасте от 32 до 49 лет. Сотрудники центра приезжали к реабилитантам по месту жительства, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали проехать с ними якобы для проведения следственных действий, а в некоторых случаях насильно помещали в автомобиль и отвозили в реабилитационный центр, где лишали свободы, нескольких реабилитантов родственники привезли сами для оказания помощи. Всего в указанный центр были незаконно доставлены 19 человек", - говорится в сообщении ведомства.

В результате были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 126 ("Похищение человека") и ч. 3 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы") УК РФ. Суды избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении всех обвиняемых.

По версии следствия, реабилитантам запрещалось поддерживать общение с родственниками и знакомыми, самостоятельно покидать центр. На окнах были установлены металлические решетки, территория двора была огорожена высоким забором, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах на дверях и окнах отсутствовали ручки. В случае нарушения правил поведения постояльцев центра морили голодом или бессонницей.

Обвиняемые вину не признали, в ближайшее время дело будет направлено в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.