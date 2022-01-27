Главу комитета по ЖКХ рязанской гордумы поместили под домашний арест по делу о хищении

ТАСС, 27 января. Советский районный суд Рязани поместил под домашний арест председателя комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской думы Александра Бурцева, который является фигурантом дела о хищении из бюджета средств с использованием служебного положения. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Постановлением суда мера пресечения в отношении Бурцева в виде залога изменена на домашний арест сроком на один месяц и двое суток, то есть по 1 марта 2022 года. Залог обращен в доход государства", - пояснили в суде.

Как уточнили в пресс-службе, в отношении депутата возбуждено уголовное дело о хищении путем обмана из бюджета города денежных средств с использованием своего служебного положения по ч. 3. ст. 159 УК РФ. Санкция по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом.

Как сообщается на сайте Рязанской городской думы, Александр Бурцев с 2017 года является членом партии "Единая Россия". Женат, воспитывает сына и дочь.

Ранее местные СМИ сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении нескольких депутатов городской думы Рязани от ЛДПР в связи с хищением бюджетных средств. В правоохранительных органах информацию не комментируют.