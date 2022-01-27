В Казани арестовали обвиняемого в убийстве экс-хоккеиста клуба "Реактор"

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Суд Казани арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве экс-хоккеиста клуба "Реактор" (Нижнекамск) Владимира Паюла. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Володина Дениса Сергеевича 1987 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 27 суток - до 25 марта 2022 года", - сообщили в суде.

25 января в одной из квартир дома в Казани было обнаружено тело 24-летнего мужчины с колото-резаными ранами грудной клетки, рублеными ранами лица и шеи. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавшим оказался бывший хоккеист команды "Реактор" Владимир Паюл. По предварительным данным, он сдавал в аренду квартиру мужчине, которого сейчас подозревают в причастности к преступлению.

В МВД Татарстана сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Казани в кратчайшие сроки задержали обвиняемого в убийстве, которым оказался ранее судимый житель Казани 1987 года рождения.

Паюл играл в Молодежной хоккейной лиге за нижнекамский "Реактор" в сезоне-2016/17.