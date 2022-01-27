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В школе на Ставрополье задержали ученика с ножом и муляжом пистолета

По информации главы Шпаковского округа региона Игоря Серова, подросток вместе со своим знакомым хотел устроить конфликт в чужом учебном заведении

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Пятнадцатилетнего подростка с муляжом пистолета и ножом задержали в школе города Михайловск на Ставрополье в четверг, сообщил глава Шпаковского округа Игорь Серов. Несовершеннолетний вместе со знакомым собирался устроить конфликт в чужом образовательном учреждении.

"В СОШ №3 города Михайловск сегодня был задержан 15-летний учащийся другой школы с ножом и муляжом пистолета. Обращаясь, прежде всего, к родителям, прошу быть внимательнее к детям, их кругу общения, интересам, времяпрепровождению", - написал Серов на своей странице в Instagram.

Второй подозреваемый в проникновении на территорию школы является совершеннолетним, его местонахождение устанавливается. "Они вместе с 18-летним юношей, которого сейчас ищет полиция, хотели объяснить семиклассникам третьей школы какие-то понятия", - добавил Серов в видеозаписи, опубликованной на странице в Instagram.

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