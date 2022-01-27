Нацгвардейцу, убившему пять человек в Днепре, предъявили обвинение

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение военнослужащему Национальной гвардии Украины Артемию Рябчуку, который в четверг убил пять человек в Днепре. Об этом на брифинге для журналистов заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"По данному факту ГБР начато уголовное производство. Это статья 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", статья 408 "Дезертирство" и статья 410 "Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов". Следователи уже предъявили Арсению Рябчуку обвинение именно по этим статьям", - сказала она. Ему грозит пожизненное лишение свободы. До начала судебного процесса Рябчуку будет назначена психологическая экспертиза.

В четверг рано утром на территории завода "Южмаш" в Днепре военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук из автомата открыл огонь по сослуживцам, а затем сбежал с оружием. Погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранены.

Рябчука задержали в поселке недалеко от Днепра, он сам сдался полиции. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал тщательно расследовать это происшествие и сделать кадровые выводы. Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан уже подал в отставку.