Женщина и ее сожитель, задержанные после пропажи девочки под Новгородом, не признали вину

ТАСС, 27 января. Женщина и ее сожитель, задержанные после пропажи малолетней девочки под Новгородом, не признают вину и обвиняют в случившемся друг друга. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Они сваливают вину друг на друга. Но при этом, где труп ребенка, никто не говорит", - сказал источник.

В четверг суд в ходе закрытого заседания избрал для матери пропавшего ребенка и ее сожителя меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 24 марта.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Новгородской области сообщали, что ночью 25 января в ведомство поступило сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холм. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе расследования дела в печке в здании на участке, где проживала мать ребенка, нашли обгоревшие фрагменты, похожие на останки человека. Их отправили на экспертизу, мать и ее сожитель были задержаны. Предварительно установлено, что останки не являются человеческими, поиски ребенка продолжаются. К ним привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда "Феникс" и "Лиза Алерт".

"К сожалению, наш отряд не имеет собственной техники и время было упущено, но на нашу просьбу о помощи откликнулись коллеги из ДПСО "Лиза Алерт". Ночью 27 января из Москвы прибыл пилот с необходимым оборудованием, и сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия с использованием беспилотных летательных аппаратов - поиск с воздуха. Также продолжают работать пешие группы, прочесывающие территорию. Поиск осложняется тем, что на следующий день после пропажи в районе поиска выпал снег и замело следы, также вокруг огромное количество сложных труднопроходимых участков, крутые склоны и овраги, много промышленных объектов, как заброшенных так и действующих", - сообщает поисково-спасательный отряд "Феникс" на своей странице в социальной сети.

Возбуждено еще одно уголовное дело о халатности местных чиновников из комитета образования, прокуратура региона также начала проверку.