В Пулково предотвратили контрабанду драгоценных часов стоимостью 39 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники Пулковской таможни предотвратили вывоз из России семи наручных часов, изготовленных из драгоценных металлов, на общую сумму 39 млн рублей. По результатам экспертизы четыре комплекта драгоценных часов стоимостью 17,4 млн рублей были отнесены к перечню стратегически важных товаров. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе таможни.

"Таможенники обнаружили семь наручных часов и аксессуары к ним. По заключению таможенного эксперта изделия выполнены из драгоценных (золото 750 пробы) и недрагоценных металлов. Их рыночная стоимость составила 39 млн рублей. Четыре экземпляра классифицируются как "часы наручные с корпусом, изготовленные из драгоценного металла с автоматическим подзаводом", их стоимость составляет 17,4 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Пулковской таможни, из семи изъятых часов именно четыре комплекта общей стоимостью более 17 млн рублей с учетом веса этих золотых изделий и состава золотых сплавов были отнесены к установленному перечню стратегических товаров и ресурсов, вывоз которых из России ограничен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере.

Все семь экземпляров наручных часов из драгметаллов были изъяты в Пулково у гражданина Украины, который планировал вылететь в Швейцарию с пересадкой в Стамбуле. В пресс-службе Пулковской таможни отметили агентству, что этот гражданин ранее неоднократно пересекал российскую границу с другими комплектами часов, что стало причиной более тщательного контроля за его багажом.