Кассационный суд в Петербурге отменил приговор экс-начальнику ГИБДД Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил обвинительный приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Новгородской области Владимиру Лонскому и направил дело на рассмотрение в Новгородский районный суд в ином составе суда. Об этом ТАСС сообщил адвокат Лонского Антон Мирошниченко.

"Был обжалован [приговор]. Сегодня было рассмотрение кассационных жалоб на уже вступивший в законную силу приговор. <...> Решением кассационного суда этот приговор отменен, и [дело] направлено на новое рассмотрение в Новгородский районный суд в ином составе суда", - сообщил Мирошниченко, добавив, что основанием стали процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции.

"Мы полагаем, что, указав эти формальные основания, суд увидел и те доводы по существу, которые мы приводили. И теперь эти доводы будут рассматриваться уже новым составом суда вновь в суде первой инстанции", - сказал он.

В феврале 2019 года Лонский, являясь начальником УГИБДД России по Новгородской области, получил от генерального директора компании "Стоун логистика" взятку в размере 300 тыс. рублей и бутылку коньяка стоимостью около 4 тыс. рублей за организацию сопровождения перевозки транспортного шлюза по территории Новгородской области патрульным автомобилем ГИБДД. В мае того же года Лонский, оказывая содействие своему знакомому в строительстве гаража в городе Сольцы, за беспрепятственное выполнение дорожных работ получил от организации взятку в виде асфальтобетонной крошки общим объемом 21 кубометр. Вину Лонский в совершении преступлений признал частично.

Суд приговорил Лонского к 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере более 1,5 млн рублей. Апелляционные жалобы на приговор в Новгородском областном суде были оставлены без удовлетворения.