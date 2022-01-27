Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении избивших фигуриста Соловьева

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении двоих мужчин, которые избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

"В прокуратуре Центрального административного округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 18-летних мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что прокурор не удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. "В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд города Москвы. Обвиняемые содержатся под стражей", - подчеркнули в прокуратуре.

21 декабря прошлого года Соловьев был избит в центре Москвы, после нападения его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. Фигурист получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы средней тяжести. В больнице он находился на протяжении недели.

Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014 год) и серебряным призером (2018 год) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.