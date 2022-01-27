Экс-глава управления Росимущества Подмосковья не признал вину по делу о взятке

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Московской области Николай Пешков, арестованный в рамках уголовного дела о получении взятки, не признает вину. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, экс-чиновник считает, что в отношении него совершена провокация.

"В ходе допроса Николай Пешков заявил следователям, что категорически не согласен с предъявленными ему обвинениями. Он считает, что в отношении него совершена провокация", - сказал собеседник агентства. Он не привел подробностей уголовного дела в отношении бывшего чиновника Росимущества.

Пешков был задержан в Подмосковье. Бабушкинский суд Москвы 27 января отправил его в СИЗО до 25 марта. В ходе судебного заседания обвиняемый и его защита возражали против избрания ареста, однако суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения, заявленной целью следствием.

Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По данным источника ТАСС, Пешков обвиняется в том, что в августе прошлого года в качестве взятки чиновнику был оплачен одним из бизнесменов отдых в гостинице в Сочи в сумме 258 тыс. рублей.

По данным СК, руководитель территориального управления Росимущества Московской области получил от коммерсанта взятку за содействие в его вопросах в виде оплаты гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов РФ. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Николай Пешков был уволен по собственному желанию в конце декабря прошлого года. Как сообщается на официальном сайте Росимущества, Пешков был назначен на должность 12 августа 2019 года. Официальными комментариями органов следствия, обвиняемого и его защиты ТАСС пока не располагает