{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тело младенца нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии

Причина смерти младенца устанавливается

УФА, 27 января. /ТАСС/. Следователи опрашивают мать новорожденного ребенка, чье тело было обнаружено в четверг в мусороперерабатывающем комплексе в городе Мелеузе в Башкирии. Причина смерти младенца устанавливается, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

"Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в г. Мелеузе. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца", - рассказали в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел 27 января.

Собеседник агентства добавил, что следователи совместно с сотрудниками полиции в течение дня установили мать ребенка. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияБашкортостан
На Кубани нашли мужчину, который заблудился в лесу
Спасатели передали его медикам
Читать полностью