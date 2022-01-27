На Кубани нашли мужчину, который заблудился в лесу

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Мужчина на Кубани заблудился по дороге с фермы и сутки провел в лесу, его нашли спасатели отряда "Кубань-СПАС" и передали медикам, сообщили журналистам в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"По сообщению оперативного дежурного ЕДДС Северского района, в лесном массиве между станицами Крепостной и Смоленской заблудился молодой мужчина. Он отправился пешком с фермы в сторону населенного пункта и долгое время не выходил на связь. Больше суток спасатели Краснодарского отряда "Кубань-СПАС" искали заблудившегося, поиски увенчались успехом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели помогли ему выйти к дороге, передали бригаде скорой помощи. "По словам медиков, вторую ночь в лесу он бы не пережил", - резюмировали в министерстве.

Снег и мокрый снег идет в Краснодарском крае с прошлой недели, в городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой введен режим повышенной готовности. Местами уровень снежного покрова почти достигает исторического максимума и превышает 1 метр.