В Японии полиция задержала взявшего врача в заложники мужчину

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Полиция префектуры Сайтама в пятницу утром задержала мужчину, ранившего двух медицинских работников и продержавшего всю ночь в заложников врача. Об этом сообщил телеканал NHK.

О состоянии заложника на данный момент не сообщается.

Инцидент произошел в четверг вечером в городе Фудзимино. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина ранил двоих медработников и взял в заложники еще одного врача - все они навещали мужчину, чтобы узнать о его состоянии и выразить соболезнования в связи с недавней смертью одного из родственников. На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликта между мужчиной и медперсонала. По данным полиции, в результате инцидента пострадали по крайней мере два человека - врач-терапевт получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, еще одному медбрату мужчина прыснул в лицо из перцового баллончика, ему также оказывается медицинская помощь.

На протяжении всей ночи полиция по телефону вела переговоры с мужчиной, каких-либо требований он не выдвигал.

По крайней мере три начальные и средние школы, находящихся в этом же районе, приняли решение объявить для своих учащихся выходной в связи с инцидентом. Периметр вокруг дома, где мужчина удерживал заложника, оцеплен, на месте находятся полиция и спасательные службы. В связи с происшествием из окрестных домов было эвакуировано в общей сложности около 100 человек.