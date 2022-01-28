На Камчатке практически полностью сгорел популярный серфинг-лагерь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Здание серфинг-лагеря, расположенного на побережье Халактырского пляжа на Камчатке, на 90% уничтожено огнем из-за возникшего возгорания, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"На месте вызова работал личный состав специализированной пожарно-спасательной части в количестве девяти человек на двух автоцистернах. Из-за позднего сообщения о возгорании и плохого состояния подъездных путей, к моменту прибытия пожарных строение было практически полностью охвачено пламенем. В 00:41 возгорание было локализовано, в 02:32 - полностью ликвидировано. В результате пожара строение уничтожено на 90%. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Серфинг-лагерь на Халактырском пляже принимает спортсменов с июня по октябрь. В год его посещает свыше 1 тыс. человек.