Выпавший из окна томской школы подросток находится в реанимации

ТОМСК, 28 января. /ТАСС/. Ученик, выпавший с четвертого этажа томской школы, находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил главный врач томской больницы скорой медицинской помощи Андрей Караваев в официальном Telegram-канале регионального департамента здравоохранения.

"Мальчик находится в реанимационном отделении больницы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние школьника оценивается как крайне тяжелое", - отметил Караваев.

Ранее ТАСС сообщал, что восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа томской школы №40. С травмами его доставили в больницу, поначалу врачи оценивали состояние школьника как тяжелое. По информации СУ СК по Томской области, возбудили уголовное дело по факту падения ребенка.