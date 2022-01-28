Женщина и ребенок погибли при пожаре в поселке в Еврейской автономной области

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в поселке Николаевка Еврейской автономной области, сообщает в пятницу пресс-служба территориального управления МЧС.

"В 08:55 (01:55 мск) на пульт пожарно-спасательной службы Еврейской автономной области поступила информация о возгорании веранды жилого дома по улице Заозерной в поселке Николаевка Смидовичского района. Сосед, заметивший пожар, позвонил на номер "101" и сообщил, что в горящем доме могут быть люди. Горела веранда, огонь перекинулся на дом. Огнеборцы локализовали открытое горение и обнаружили двух погибших - женщину и ребенка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы. Причина и ущерб устанавливаются.