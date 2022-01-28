NHK: умер врач, которого взяли в заложники в Японии

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Врач, которого около 11 часов держали в заложниках в одном из домов в японской префектуре Сайтама, умер. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что 44-летний врач был госпитализирован в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Державший врача в заложниках мужчина ранее был задержан полицией, в частности, по подозрению в убийстве.

Инцидент произошел в четверг вечером в городе Фудзимино. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина ранил двоих медработников и взял в заложники еще одного врача - все они навещали мужчину, чтобы узнать о его состоянии и выразить соболезнования в связи с недавней смертью его матери. По поступающей информации, мужчина был недоволен качеством медицинских услуг, которые врачи предоставляли его матери по уходу на дому.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали еще два человека: врач-терапевт получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, еще одному медбрату мужчина прыснул в лицо из перцового баллончика, ему также оказывается медицинская помощь. На протяжении всей ночи полиция по телефону вела переговоры с мужчиной, каких-либо требований он не выдвигал.

По крайней мере три начальные и средние школы, находящихся в этом же районе, приняли решение объявить для своих учащихся выходной в связи с инцидентом. Периметр вокруг дома, где мужчина удерживал заложника, оцеплен, на месте находятся полиция и спасательные службы. В связи с происшествием из окрестных домов было эвакуировано в общей сложности около 100 человек.