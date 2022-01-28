В Хьюстоне задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским

ТАСС, 28 января. Полиция американского Хьюстона (штат Техас) взяла под стражу подозреваемого в инциденте со стрельбой, в результате которого были ранены трое стражей правопорядка. Об этом сообщает в пятницу местное полицейское управление на своей странице в Twitter.

"Подозреваемый только что был взят под стражу. Более подробная информация будет опубликована на брифинге для СМИ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы были ранены трое полицейских. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Местным жителям было рекомендовано избегать места происшествия.