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Стрельба в США

В Хьюстоне задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским

Как отметили в местном полицейском управлении, более подробная информация будет опубликована на брифинге для СМИ

ТАСС, 28 января. Полиция американского Хьюстона (штат Техас) взяла под стражу подозреваемого в инциденте со стрельбой, в результате которого были ранены трое стражей правопорядка. Об этом сообщает в пятницу местное полицейское управление на своей странице в Twitter.

"Подозреваемый только что был взят под стражу. Более подробная информация будет опубликована на брифинге для СМИ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы были ранены трое полицейских. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Местным жителям было рекомендовано избегать места происшествия.

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