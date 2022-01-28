В горных районах Камчатки до 31 января объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. В горных районах Камчатки до 31 января объявили повышенную опасность схода лавин, сообщает Камчатский противолавинный центр.

"С 29 по 31 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского района, особенно в бассейне реки Паратунка, на территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, на вулканах Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, а также на вулканах Ключевской группы", - говорится в сообщении.

С вечера 27 января Камчатка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер с порывами до штормового.