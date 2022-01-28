В Хабаровском крае организатора поставок синтетических наркотиков приговорили к 10 годам

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил к 10 годам колонии строгого режима организатора поставок в регион синтетических наркотиков в бытовой технике. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Рассмотрев материалы уголовного дела, Железнодорожный районный суд Хабаровска признал 30-летнего жителя виновным в инкриминируемом ему деянии и приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в распространенном релизе. Ранее к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили соучастницу преступления.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки синтетических наркотиков в Хабаровский край в бытовой технике. На складе одной из транспортных компаний в Хабаровске полицейские обнаружили микроволновую печь, в которой находился мефедрон общим весом более килограмма и тысяча таблеток экстази. Было установлено, что злоумышленники в Москве и Санкт-Петербурге закладывали наркотики в бытовую технику и переправляли по железной дороге на Дальний Восток.

Позднее транспортные полицейские вышли на след участников группы. На территории Еврейской автономной области при попытке достать наркотические средства из тайника задержали 42-летнюю жительницу Хабаровска, отвечающую за подготовку к продаже мелкооптовых партий.

После оперативники узнали, что предполагаемый 30-летний организатор противоправной деятельности вылетел в Москву для закупки новой партии наркотических средств. В столице злоумышленник приобрел свыше килограмма мефедрона и, поместив его в микроволновую печь, попытался отправить через транспортную компанию в Хабаровск. Оперативники заменили наркотики на муляж. В момент получения посылки в Хабаровске мужчину задержали. По месту его жительства обнаружили психотропное вещество ЛСД в особо крупном размере.