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В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве задержали почетного адвоката РФ Каминскую

Возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Почетный адвокат РФ Ольга Каминская задержана в Екатеринбурге по подозрению в хищении 300 тыс. рублей, которые она взяла у родственника своего подзащитного. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Каминская задержана. Представляя интересы человека, она предложила передать ей 300 тыс. рублей для взятки полиции, чтобы прекратить расследование. При этом ни возможности, ни желания передать взятку у нее не было, то есть это было хищение денежных средств путем обмана", - сказал собеседник агентства. По его словам, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным коллегии адвокатов "Цитадель права", Ольга Каминская - практикующий адвокат со стажем работы более 30 лет, почетный адвокат России, награждена медалями I и II степеней "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан".

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