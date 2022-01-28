Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. В ночь на пятницу в двухэтажном жилом доме в Пермском районе Пермского края произошел пожар, погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, произошло возгорание в двухэтажном здании в поселке Башкултаево Пермского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Проводится осмотр места происшествия.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел примерно в 04:41 (02:21 мск). Его площадь составила 70 кв. м. В тушении принимали участие 33 человека и 13 единиц техники.