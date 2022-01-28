В Пермском крае ударившего ножом учительницу подростка отправили на принудительное лечение

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Подростка, который в мае прошлого года напал с ножом на учительницу в городе Березники Пермского края, отправили на принудительное лечение, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городского суда.

Что известно о нападении школьника на учителя в Пермском крае

Как сообщалось ранее, по результатам психолого-психиатрической экспертизы у подростка выявлено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать свои действия и руководить ими. В связи с этим следователи просили отправить подростка в лечебное учреждение. "Вынесено постановление о применении к несовершеннолетнему мер медицинского характера", - сообщили в суде.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время подросток находится на лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа в Перми.