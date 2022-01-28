Главу пивоваренной компании в Хакасии подозревают в уклонении от налогов

ТАСС, 28 января. Директор пивоваренной компании "Альпина" в Хакасии подозревается в уклонении от налогов на сумму 3,76 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего директора общества с ограниченной ответственностью "Альпина". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - сообщили в ведомстве, добавив, что его подозревают в уклонении от налогов на сумму 3,76 млрд рублей. Дело было возбуждено по материалам ФСБ и МВД.

По данным следствия, в период с января 2017 года по декабрь 2019 года директор компании уклонялся от выплаты акцизов, налогов на добавленную стоимость и прибыль. С этой целью он создал схему сокрытия выручки от реализации неучтенных слабоалкогольных напитков.

По информации пресс-службы управления ФСБ, в целях принятия обеспечительных мер по возмещению нанесенного ущерба Абаканским городским судом рассматривается вопрос о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее директору компании. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с расследованием уголовного дела, в собственности директора, есть и личный вертолет.

В ведомствах не сообщают фамилию директора предприятия, согласно данным системы СПАРК, им является Александр Зубарев, он же является 100% собственником компании. Уставный капитал предприятия превышает 1 млрд рублей, чистый убыток в 2020 году составил 69 млн рублей. Согласно официальному сайту "Альпины", предприятие занимается выпуском пива, сидра, холодных чаев и морсов, газированной и питьевой воды.