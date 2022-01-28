СК возбудил дело после пропажи мальчика в Тверской области

ТАСС, 28 января. Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 27 января семилетнего мальчика в городе Торопец в Тверской области, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту безвестного исчезновения ребенка следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Ранее следовали проводили проверку по факту безвестного исчезновения семилетнего жителя Торопца. Мальчик 27 января вышел из продуктового магазина и ушел в неизвестном направлении, до настоящего времени его местонахождение не установлено. Поиски ребенка продолжаются при участии следователей, криминалистов СК, сотрудников УМВД и волонтеров.