В деле экс-главы Котласа Архангельской области выявили 17 эпизодов взяток

"Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования "Котлас" Архангельской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4, 5, 6 ст. 290 УК РФ (17 эпизодов получения должностным лицом взяток в значительном, крупном и в особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") ", - указано в сообщении.

Бывший глава города Котласа был задержан в марте 2021 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах. В настоящее время он находится под стражей.

По версии следствия, Бральнин с 2014 по 2021 год неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от индивидуальных предпринимателей, представителей коммерческих организаций как в виде денег, так и в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за совершение действий в их пользу по осуществлению предпринимательской деятельности в строительной сфере на территории Котласа и общее покровительство, включая беспрепятственную выдачу документов по введению эксплуатацию объектов недвижимости. Обвиняемый получил незаконное вознаграждение на общую сумму более 18 млн рублей. На имущество экс-главы наложен арест на сумму 10,9 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по области и расследовалось СУ СК России по области и Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.

47-летний Андрей Бральнин, уроженец Котласа, был избран главой города в сентябре 2013 года. В феврале 2021 года он добровольно ушел в отставку, пояснив, что переходит на государственную службу в правительство Архангельской области.