В Кемерове возбудили дело о взятке при распределении подрядов на капремонт многоэтажек

КЕМЕРОВО, 28 января. /ТАСС/. Руководитель муниципального бюджетного учреждения "Жилкомцентр" в Кемерове и его заместитель стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. Они предложили местному предпринимателю за 11,5 млн рублей содействие в получении подрядов на капремонт многоквартирных домов, сообщает в пятницу пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

"В апреле 2021 г. обвиняемые по предварительному сговору предложили директору компании, осуществляющей деятельность по строительным работам, передать им взятку в размере 11,5 млн рублей за содействие в заключении договоров подряда с управляющими компаниями по капитальному ремонту жилых домов, а также дальнейшую приемку выполненных работ без снижения сметной стоимости", - говорится в сообщении.

После того, как часть денежных средств была перечислена, злоумышленники были задержаны. По материалам ФСБ следственными органами управления СК РФ по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По данным пресс-службы прокуратуры Кузбасса, обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ТАСС сообщал, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Кузбассе уже второй год подряд исполняется с нарушением графиков, по данным на начало текущего года работы не выполнены на 89 домах. Региональные власти объясняют это тем, что подрядчики массово отказываются от выполнения работ из-за высокой стоимости стройматериалов или выполняют ремонты с нарушением сроков. Чтобы повысить интерес подрядных организаций, в Кемеровской области увеличили размеры предельной стоимости работ по капремонту, которые могут оплачиваться за счет средств собственников, и привели их в соответствие с рыночной стоимостью стройматериалов. С 1 января 2022 года тариф на капремонт в Кузбассе увеличен почти на 10% - с 7,69 рублей/ кв. м до 8,45 рублей/кв. м. В планах властей к 2023 году поднять тариф до 9,29 рублей/кв. м.