Режим повышенной готовности ввели в Артеме из-за африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Власти Артемовского городского округа ввели режим повышенной готовности на территории муниципалитета из-за обнаружения африканской чумы свиней (АЧС), сообщает в пятницу пресс-служба мэрии. Это первый случай АЧС в Приморье с начала года.

"В администрации Артемовского городского округа состоялось заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором было принято решение о введении режима повышенной готовности. В связи с выявлением особо опасного заболевания среди диких кабанов на территории лесного массива, прилегающего к Артему, установлено наблюдение и карантинная зона", - сообщает пресс-служба.

В радиусе угрожаемой зоны отсутствуют личные подсобные хозяйства, где содержатся свиньи, поэтому изъятие животных не планируется. Это первый случай заболевания с начала года. Все прошлые очаги АЧС были ликвидированы в конце декабря 2021 года. Всего в 2021 году в Приморском крае было ликвидировано 25 очагов АЧС, половина из них - в дикой природе. Вакцины от данного заболевания нет.

Африканская чума свиней (АЧС) впервые в Приморском крае была зарегистрирована летом 2019 года. В начале декабря прошлого года начальник управления охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый сообщал журналистам, что численность диких кабанов, которые служат основным источником питания амурских тигров, на Дальнем Востоке из-за африканской чумы свиней сократилась вдвое.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.