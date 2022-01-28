В Уфе умерли две пострадавшие от пожара сотрудницы завода

УФА, 28 января. /ТАСС/. Две работницы ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" скончались от полученных травм после пожара, который произошел на предприятии 17 января. Возбуждено уголовное дело, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"), по факту получения травм двумя работниками ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение", которые впоследствии скончались", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что 17 января при промывке авиационных деталей в бензопромывочном отделении цеха предприятия произошло возгорание парогазовоздушной смеси. Две работницы 30 и 46 лет получили ожоги от 80 до 90 % поверхности тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Спустя пять дней 46-летняя работница скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти второй работницы.

УМПО основано в 1925 году, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации "Ростех". Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. По данным сайта предприятия, в объединении работают более 23 тыс. человек.